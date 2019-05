"Cani e porci", vandali in azione dopo il concerto a piazza Dante

La denuncia è del "Comitato Vivibilità Cittadina". "Ieri sera/notte, prima, durante o dopo il concerto del 1 maggio – scrive il comitato – Cani e Porci, più porci che cani o meglio più deficienti che porci, persone asociali, sociopatiche, non animali ma esseri umani poco umani imbecilli oltre che deficienti hanno pensato bene di scrivere sulla vetrata della stazione metro di Piazza Dante, già malridotta ed oltraggiata, “CANI E PORCI” con vernice rossa".

Non è chiaro se i vandali siano entrati in azione durante o dopo la manifestazione organizzata in piazza, cui hanno partecipato diverse migliaia di persone.

"A Questi esseri dementi mandiamo ogni 'benedizione' in particolare ai loro genitori perchè loro sono proprio dei gran figli di...nemici di Napoli e dei Napoletani...che schifo!", conclude il comitato.