Orlando sulle baby gang: "Il problema sono le famiglie. Tempo pieno a scuola è una soluzione"

"Il sistema minorile funziona nonostante queste vicende, quello che non funziona sono un po' le famiglie. Vanno costruiti strumenti che allontanino i bambini dai contesti più difficili", sono le affermazioni del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervistato da Massimo Giannini su Radio Capital, sul tema baby gang.

Sul possibile abbassamento della soglia di punibilità al di sotto dei 14 anni, il Ministro si è così espresso: "Bisogna approvare strumenti di carattere alternativo e anche correttivo. Non vorrei che tra qualche anno ci si trovasse a discutere se un ragazzino di 8 anni è in condizione di intendere e di volere, la risposta sarebbe ovviamente negativa. Il tema delle baby gang c'è e non riguarda solo Napoli, la cosa più forte che si può fare è pensare a una estensione del tempo pieno nelle aree degradate. Se i ragazzi stanno più tempo a scuola e meno in contesti degradati forse è meglio".