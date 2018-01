Arturo torna in classe: abbracci e sorrisi per il 17enne ferito da 12 coltellate (FOTO)

È tornato tra i banchi di scuola Arturo Puoti, il 17enne ferito da dodici coltellate nel pomeriggio del 18 dicembre in via Foria. Il ragazzo fu salvato dal provvidenziale passaggio di un'automobile guidata da sconosciuti, mentre era a terra riverso in una pozza di sangue. Trasportato al San Giovanni Bosco, uscì dal coma farmacologico dopo poche ore, reagendo bene alle operazioni chirurgiche. Il giovane è in discrete condizioni di salute: ieri ha parlato per la prima volta in diretta televisiva, su La7, dichiarando di essere indeciso sul perdono dei suoi carnefici.





Bentornato Arturo

Questa mattina è stato accolto dallo striscione "", sorretto da compagni di classe e professori dell'istituto, nella Sanità, dove Arturo studia.per iniziare la giornata,hanno scandito le prime ore di questo lunedì per il 17enne vittima di un'aggressione tanto violenta quanto immotivata. Arturo, come riferito dalla madre, non sa se inizierà la carriera universitaria a Napoli o altrove. Dovrà superare un forte trauma, e sarà senza dubbio agevolato dalla forza dei suoi genitori e dalla grandedi pensiero che ha dimostrato.