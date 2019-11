Torna l'allerta meteo: avviso di colore arancione valido per tutta la domenica

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di criticità colore arancione, valido da 00:00 di domenica, per tutta la giornata, fino alle 23:59 di domenica 24 novembre 2019.

In particolare per la zona 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana) l'allerta prevede: Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intense. Locali raffiche nei temporali.

I pericoli

Questi i pericoli individuati dalla Protezione Civile per la giornata di domenica 24 novembre: "Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli anche in assenza di precipitazioni; possibili cadute massi".