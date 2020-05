Uomo accoltellato a piazza Bellini: la vittima è un 37enne

È un 37enne di Capo Verde l'uomo accoltellato nel pomeriggio di ieri a piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. L'accoltellamento è avvenuto durante una lite con un conoscente e quanto avvenuto non sarebbe da ricondurre alla movida, di cui piazza Bellini è uno dei luoghi simbolo a Napoli. Il 37enne capoverdiano è ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove ha subito un intervento per le profonde ferite riportate all'addome. Le sue condizioni sono stabili.

Sono in corso indagini della Squadra Mobile di Napoli. Alcuni presenti hanno riferito di aver visto una persona allontanarsi subito dopo l'accoltellamento. La Polizia ha effettuato i rilievi per riuscire a risalire all'aggressore. Fondamentali potrebbero essere le testimonianze dei presenti e le telecamere di sorveglianza della zona. I fatti si sono svolti alla luce del sole. Non è ancora chiara la dinamica.