Zanzariere: quali scegliere e quanto costano

Con la bella stagione arrivano anche mosche, zanzare, vespe e calabroni. E la situazione peggiora se, come spesso accade a Napoli soprattutto al centro, si abita vicino a negozi di ortofrutta o di alimentari in genere, mercatini rionali o semplicemente ad un condomino con la mania delle piante.

Non è solo questione di fastidio: molti insetti possono rivelarsi pericolosi, soprattutto per la salute dei bambini. Le punture degli Imenotteri, ad esempio, cioé api, vespe, calabroni sono responsabili di più del 50% delle reazioni allergiche e di circa il 20% degli shock anafilattici fatali. Per non parlare poi delle ultime invasioni di zanzare tigri.

Difendersi però è semplice, economico e – anche – ecocompatibile: basta installare le zanzariere. Ricorrendo a una ditta specializzata in infissi oppure con il fai da te. Basta decidere quali sono le più adatte alle nostre esigenze e tasche tra le diverse tipologie in commercio:

• Scorrevoli: da utilizzare sulle porte-finestre di balconi e terrazzi e in genere sugli accessi. Hanno il vantaggio di essere prive di guide inferiori, fondamentale per i distratti che potrebbero inciamparvi. Il movimento può essere verticale o orizzontale.

• A soffietto: dotate di binari, hanno grande stabilità e sono molto resistenti. Dunque sono ideali dove c’è un utilizzo maggiore delle aperture.

• A scomparsa: pratiche ed eleganti, quando non servono possono essere riavvolte e fatte, appunto, scomparire.

• A strappo: perfette anche per i principianti del fai da te, sono le più facili da montare: si acquistano a metro e, applicato il nastro biadesivo lungo tutto il perimetro della finestra, il gioco è fatto. Essendo fisse, però, sono adatte solo per finestre che aprono all’interno.

• A tenda: si applicano su un’asticella da fissare al muro con dei gancetti. Sono quindi facilissime da installare. Grazie alle diverse fantasie e colori, inoltre, possono diventare un gradevole elemento d’arredo.

• Magnetiche: sono la soluzione migliore per le porte-finestre. Il magnete posizionato ai bordi delle aperture, si apre facilmente e si richiude automaticamente. Quindi non ostacolando il passaggio, neanche quello degli animali domestici.

• Su misura: sono le più indicate per porte o finestre che non hanno dimensioni standard. Vanno progettate con cura e, soprattutto, è necessario prendere bene le misure del telaio.

• Elettriche: sono un vero must-have. Dotate di motorino per l’apertura e la chiusura, possono essere controllate attraverso il telefonino, tramite un’app.

Montare le zanzariere: chi decide per zanzariere mobili e il fai da te, dovrà assicurarsi di avere sega, avvitatore, martello, chiodi, livella, silicone e l’indispensabile metro. Innanzitutto, infatti, dovranno essere prese le misure del telaio.

Costi Ovviamente i costi variano molto in base alla tipologia di modello:

• scorrevoli: 60/80 euro ;

• a soffietto: 70/90 euro;

• a scomparsa: dai 50 euro fino ad arrivare a 120;

• a strappo: dai 5 ai 16 euro;

• a tenda: dai 12 euro a salire in base a tessuto e fantasie;

• magnetiche: partono da 7 euro fino a 35 euro;

• su misura: il costo minimo è di 40 euro al mq;

• elettriche: da 100 a 160 euro, sono quindi le più costose.

Da ricordare che al costo della zanzariera bisogna aggiungere quello del materiale per l’eventuale telaio e, se non si provvede direttamente, la manodopera che può andare dai 35 a 60 euro a pezzo.

Di seguito i prodotti più venduti sul web:

zanzariera magnetica

kit zanzariera fai da te

zanzariera a strappo

zanzariera su misura

ti potrebbe interessare anche

Infissi: come scegliere

Come allontanare le zanzare da casa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come allontanare i ragni da casa