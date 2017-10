Le diverse tipologie di infissi: legno, pvc, alluminio. Quali scegliere?

Arredare casa, effettuare lavori di manutenzione o, semplicemente apportare delle modifiche prevede un dispendio di tempo e di impegno notevole. Un impegno che diventa ancora più difficile quando si è costretti a districarsi in un marasma di offerte imposte dal mercato. La scelta degli infissi è uno dei tanti quesiti che ci si pone in questa fase. Meglio in legno? E’ preferibile optare per gli infissi doppi? Ecco alcune informazioni utili da sapere per acquistare gli infissi giusti senza pentirsi.

Infissi in legno

Gli infissi in legno richiamano uno stile più elegante e sono adatti a colori di intonaco vari. Le varie sfumature del legno poi permettono un “gioco” facile di abbinamento poiché oscillano tra toni caldi e toni più freddi. Lo svantaggio rappresentato da questa tipologia di infissi è la manutenzione più ricorrente rispetto ad altri materiali soprattutto nel caso in cui siano esposti al solo per gran parte della giornata: necessitano pertanto di una lucidatura e una verniciatura con un intervallo non superiore ai cinque anni.

Infissi in alluminio

Una manutenzione decisamente più ridotta rispetto agli infissi in legno: questa è una delle principali peculiarità degli infissi in alluminio. Tale metallo consente inoltre un “modellamento” molto vario sia rispetto alle dimensioni che rispetto alle forme. Una nota dolente è però il prezzo: essendo più resistenti e più adattabili hanno anche un costo più elevato.

Infissi in legno e alluminio

Questa tipologia di infisso è la sintesi perfetta dei due modelli sopra elencati: contiene le caratteristiche dell’uno e dell’altro. Lo stile e l’eleganza del legno e la resistenza e la versatilità dell’alluminio.

Infissi in PVC

Rispetto a tutti i precedenti, gli infissi in PVC hanno bisogno di una manutenzione che può anche essere definita “nulla”. Il materiale di cui sono fatti può essere pulito anche con semplici detergenti che si utilizzano per le normali pulizie dei vetri domestici. Gli infissi in PVC possono anche essere ricoperti da pellicole colorate qualora esigenze di arredo lo richiedano.

Doppi infissi

I doppi infissi sono preferiti soprattutto nelle grandi città e hanno lo scopo prevalente di insonorizzare l’abitazione tenendo lontani i rumori della strada. Non solo, vengono installati anche per trattenere meglio il calore. In commercio se ne trovano di diverse tipologie: realizzate in legno, alluminio o acciaio.