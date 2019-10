Elettricità: risparmio facile con l'illuminazione smart

L’illuminazione è tra le voci più costose della bolletta dell'elettricità. Sul mercato napoletano, però, nei negozi specializzati in illuminotecnica sono facilmente reperibili sistemi evoluti, attenti all'estetica e adattabili a qualsiasi tipo di arredamento, che consentono di risparmiare considerevolmente. A cominciare dalle lampadine:

Le lampade smart

Esistono due tipi di lampade smart: con e senza HUB.

L'HUB è una vera stazione di controllo, che si collega alle varie lampade presenti in casa: è sufficente associare un’app per programmare e festire l’illuminazione si qualsiasi ambiente.

Grazie ad alcuni componenti interni, anche i sistemi privi du HUB possono essere comunque controllati tramite smartphone. Meno costosi dei primi, sul lungo periodo possono risultare scomodi soprattutto se si hanno più di tre lampade smart: per ogni sistema, infatti, è necessaria la relativa app.

Attenzione: quando acquistate una lampadina smart fate attenzione all’attacco: il più comune è l' E27, ma ce ne sono davvero molti quindi bisogna leggere bene la descrizione del prodotto.

Come si stabilisce il livello di illuminazione

Illuminare bene una stanza, anche piccola, non significa appendere un lampadario al soffitto ma è questione di lux e lumen: il lumen è la misura della quantità di luce emessa dalla lampadina, mentre il lux misura lo spazio coperto dall'illuminazione.

I dispositivi di ultima generazione consentono di controllare non solo l’intensità dell'illuminazione ma anche la tipologia, scegliendo - in base alle esigenze - tra luce fredda e calda. E per chi ama la cromoterapia, esistono apparecchi con ampie gamme di colori.

Connessione delle lampadine

Le lampadine smart possonno essere collegate al sistema Wi-Fi: significa che potrete controllarle anche da remoto, quando siete fuori casa, con lo smartphone. I sistemi Wi-Fi e Bluetooth possono funzionare senza un hub, ma hanno come limite consumi molto elevati e comunicazioni più lente.

Se volete smart l’intera illuminazione, meglio orientarsi su sistemi ZigBee e Z-Wave.

ZigBee ha uno standard aperto e sfrutta le frequenze di molte reti Wi-Fi, diventando un ripetitore di segnale efficace anche sulle lunghe distanze.

Z-Wave funziona a basse frequenze che consentono di far passare il segnale anche attraverso muri spessi (le frequenze cambiano in base alla zona geografica).

Entrambi necessitano della presenza di un hub centrale a cui connettersi.

Controllo tramite Applicazioni

Il vantaggio dell'illuminazione smart è la possibilità di controllo tramite app. ISignifica che si possono accendere o spegnere le luci di un intero piano in pochi secondi e con un semplice clic. Le app consentono inoltre di programmare gli orari di accensione o spegnimento delle diverse luci, a prescindere da eventuali problemi con internet o blackout.

Risparmio energetico

Tra gli innumerevoli vantaggi dell'illuminazione a tecnologia domotica, ci sono i consumi ridottissimi, rispetto alle altre lampadine in commercio. Fondamentale in ogni caso la scelta di prodotti ad alto risparmio energetico: tutti gli accessori smart in realtà non sono mai veramente spenti. Anche se la lampadina non emette luce rimane comunque connessa alla rete, consumando una piccola quantità di energia da tenere in considerazione nel momento in cui si acquista.

Assistenti vocali

Oltre alla connessione Wi-Fi, grazie al sistema HUB, è possibile connettere le lampadine agli assistenti vocali che consentono il controllo dell’intera casa con semplici comandi vocali.

I tre sistemi principali sono Google Home, Amazon Alexa ed Apple HomeKit. Mentre con la Apple da tempo si possono usare i comandi, con Google i controlli domotici in italiano sono arrivati da poco, ma grazie agli aggiornamenti i due sistemi ora sono molto simili.

