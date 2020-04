Lockdown: è il momento del decluttering

Con il trascorrere del tempo oggetti e vestiti di ogni forma e dimensione si accumulano in casa finendo per privarci di spazio e vivibilità, soprattutto se il nostro è un piccolo appartamento.

Se l’armadio non si chiude più per la quantità di vestiti conservati, oppure non c'è più un angolo libero per il numero di soprammobili accumulati, allora è arrivato il momento di liberarci del superfluo ovvero, come dicono i trend-setter - fare decluttering.

Eliminare dal nostro ambiente ciò che ingombra non è solo un modo per fare spazio, ma una vera e propria filosofia di vita, che apporta anche benefici interiori: aiuta infatti a mettere da parte il passato, aprirci al futuro, guardare nuovi orizzonti.

Da dove iniziare?

La prima cosa da fare è stilare una classifica delle stanze più disordinate e organizzare il lavoro in base al tempo a disposizione che in questi giorni di lockdown sicuramente non manca. Possiamo quindi decidere di dedicare al decluttering mezz’ora al giorno oppure uno o più giorni di seguito. Decisamente meglio, poi, concentrarsi ogni volta su una singola zona, svuotando cassettiere, librerie e mobili.

Cosa conservare e di cosa liberarsi?

Capire cosa non serve è semplice: tutto quello che negli ultimi 12 mesi non è mai stato usato, infatti, in pratica è inutile. Se non siamo sicuri, comunque, è possibile fare una prova, stbilendo un tempo limite - ad esempio un mese - entro il quale usare l'oggetto o indossare il vestito. Se non lo facciamo, è giusto liberarsene.

Ci sono vari modi per liberarsi degli oggetti e degli abiti che non servono. Ad esempio organizzare in casa incontri-scambio con amici o vicini, provare con i mercatini dell'usato oppure donarli a chi potrebbe averne bisogno. Tra le cose di cui è più difficile liberarsi sicuramente ci sono i libri che possono avere una nuova vita se donati a comunità e centri ricreativi.

Decluttering dell’armadio

Fare il cambio di stagione e riordinare l’armadio è sempre difficile, tra maglie, pantaloni, camicie, giacche e cappotti. Eppure, in realtà, per essere eleganti e sempre in ordine è sufficiente un guardaroba ridotto organizzato in maniera intelligente, con capi intercambiabili e, soprattutto, che ci piacciono davvero.

Come evitare di accumulare

Per evitare di avere l’armadio o la casa piena è importante evitare di accumulare. Prima di conservare qualcosa, chiediamoci sempre se è davvero utile e indispensabile.

I vantaggi del decluttering

Avere una casa in ordine regala un senso di benessere, stimola la creatività e la voglia di fare.

Avere tutto a portata di mano e ben organizzato consente poi di ridurre lo stress e recuperare tempo.

Prodotti online per fare decluttering

Manuale per realizzare il decluttering

Insegnare il riordino ai bambini

Scatole abiti

Contenitori con coperchio

Gruccia in velluto

