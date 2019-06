Interior design: la casa elegante deve avere un tocco di blu

Anche a Napoli l'interior design cambia colore e strizza sempre più decisamente l’occhio al blu. Dopo anni di colori neutri, dal prossimo autunno per gli esperti - in linea con i più importanti saloni internazionali del mobile - sarà questo infatti, assieme al verde, il colore più di tendenza.

In tutte le sue sfumature, cielo o zaffiro, denim o navy, per chi vuole la casa vestita alla moda, dunque, sarà obbligatorio puntare - compatibilmente con il resto dell'arredamento - su un tocco di blu, magari con un nuovo divano o una credenza, o anche soltanto con alcuni tessuti come, ad esempio, copridivani e tende o anche con nuovi accessori, in particolare per la tavola o per la cucina, dai barattoli alle pentole.

Da sempre sinonimo di eleganza, raffinatezza ed equilibrio, le possibilità di abbinamento del blu sono molte: in gradazione di colore, a contrasto con il bianco o il giallo, combinato con le sfumature più scure dell'arancio e, soprattutto, declinato in geometrie o disegni floreali: la nuova stagione dell'arredamento, infatti, sembra decisa a dire basta al minimalismo e agli ambienti freddi e neutri.