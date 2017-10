Vomero: nuovi vertici dell'associazione culturale "Jacopo Sannazaro". All'unanimità eletto presidente Gennaro Capodanno

Nel corso dell'assemblea dei soci dell' associazione culturale "Jacopo Sannazaro", della quale, in base alle norme statutarie, fanno parte ex allievi ed ex operatori scolastici del noto liceo classico vomerese, si è proceduto all'assegnazione delle nuove cariche.

Del nuovo consiglio direttivo sono stati chiamati a far parte Gennaro Capodanno, Raffaella D'Alessandro, Maria Lancuba, Mauro Giancaspro, Nicola Casamassima, Francesco Campana e Sergio Zazzera.

Successivamente si è proceduto alla nomina del presidente e del vice-presidente. All'unanimità sono stati eletti alla presidenza l'ing. Gennaro Capodanno, già presidente del consiglio circoscrizionale del Vomero e attuale presidente del Comitato Valori collinari, e alla vice-presidenza la prof.ssa Raffaella D'Alessandro.

Subito insediatosi il neo presidente, nel ringraziare i presenti per la fiducia accordatagli, ha illustrato le linee programmatiche con le prime iniziative che lo vedranno impegnato nei prossimi giorni.

" Innanzitutto - ha chiarito Capodanno - chiederò un incontro alla dirigente scolastica del liceo Sannazaro, in modo da presentare i nuovi vertici dell'associazione e cominciare a delineare una serie d'iniziative che possono vedere cointeressati, nel rispetto dei rispettivi ruoli, sia la scuola che l'associazione. Ovviamente, per poter portare avanti, una collaborazione fattiva si rende necessario individuare, nell'ambito del plesso scolastico, almeno un locale da destinare, in ottemperanza a quanto al riguardo espressamente indicato nelle norme statutarie, a sede dell'associazione ".