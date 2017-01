Vomero: intitolate a Roberto Murolo le scale di via Cimarosa!

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che già in occasione del decennale della morte di Roberto Murolo lanciò su Facebook una petizione per intitolargli una strada o una piazza importante di Napoli al link: https://www.facebook.com/events/579320872078560/ , evento che raccolse numerose adesioni, rilancia la proposta, chiedendo che al grande artista, nato il 19 gennaio 1912, del quale dunque domani cade il 105esimo anniversario della nascita, gli vengano intitolate le scale di via Cimarosa, poste proprio dinanzi al palazzo dove si trova la casa nella quale Roberto Murolo visse e morì.

“ In verità mi aspettavo una maggiore considerazione – afferma Capodanno - per un artista del calibro di Murolo, che ha rilanciato la canzone napoletana nel mondo intero e che tanto lustro ha dato a Napoli, riproponendo le più belle melodie e scrivendo pagine indelebili che fanno, a giusta ragione, parte del retaggio storico della cultura partenopea “.

“ Ma così non è stato. In verità a Murolo nel 2014 fu intitolata una delle traverse di via Nino Bixio nel quartiere Fuorigrotta, cosa che però fece storcere il naso a più di un estimatore del grande artista, sia per il fatto che si era scelto un tratto di strada collaterale sia perché la scelta era caduta al di fuori del territorio del Vomero, quartiere dove Roberto Murolo era sempre vissuto e dove prima di lui aveva abitato anche il padre, Ernesto Murolo, come ricordano le due lapidi apposte sulla facciata del fabbricato in via Cimarosa - puntualizza Capodanno -. L’idea delle scale attigue al palazzo mi è venuta, osservando quanto fatto al riguardo prima per Giancarlo Siani e, più di recente, per un altro grande artista, Massimo Troisi, al quale sono state intitolale le scale di via Mariconda “.

“ Mi auguro che, in tempi brevi, questa proposta venga fatta propria anche dall’amministrazione comunale partenopea – prosegue Capodanno -. Così, come auspico, che poi venga posta in atto al più presto in modo da rendere omaggio a un grande e indimenticato protagonista della canzone napoletana “.