Napoli, piazza degli Artisti, aiuola recintata: problemi per la viabilità già caotica

" Dopo le numerose segnalazioni fatte nei mesi scorsi, per lo stato nel quale si trova l'unico albero rimasto in piazza degli Artisti, alla confluenza tra via Recco e via Bertini, una bellissima Phytolacca dioica, che negli ultimi tempi, presumibilmente anche a ragione di carenze manutentive, presentava i rami fortemente incurvati verso il basso, finalmente si è deciso d'intervenire ". A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo segue le sorti di questa pianta, così come quelle del limitrofo parco Mascagna, che, dopo quasi un mese, continua purtroppo a rimanere chiuso dal momento che non si sarebbe ancora proceduto a mettere in sicurezza alcune alberature ivi presenti.

" L'area che si trova nell'intorno della pianta è stata completamente transennata - puntualizza Capodanno -, in attesa dei necessari interventi. Adesso dobbiamo solo auspicare che tali interventi avvengano in tempi rapidi, a differenza di quanto accaduto per la "gemella" di questa pianta, posta in via Sebastiano Conca, dove, a seguito della caduta di un ramo, si è dovuto ugualmente intervenire, cosa che però è avvenuta distanza di giorni ".

" Anche perché - continua Capodanno - il transennamento ha interessato una parte della carreggiata, riducendo, in pratica, a una sola corsia il passaggio degli automezzi in transito, in un'area abitualmente già fortemente intasata, rischiando, specialmente nelle ore di punta, la paralisi del traffico nel tratto che da via Tino di Camaino s'immette su via Recco ".

" Sempre in tema di alberature pubbliche - aggiunge Capodanno - è stato segnalato da un condominio l'intervento dei vigili del fuoco avvenuto stamani in via Francesco De Mura, al Vomero, dove, a ragione della mancata potatura, le alberature stradali hanno raggiunto i piani alti degli edifici. Il vento dei giorni scorsi aveva fatto incurvare alcuni rami di un albero, facendoli incastrare sotto uno dei balconi, rami che erano addirittura penetrati nell'abitazione sottostante. I vigili del fuoco, stando alla segnalazione, hanno provveduto a raddrizzare i rami dell'albero interessato ".

Capodanno coglie l'occasione oltre che per chiedere l'intervento immediato in piazza degli Artisti, pure al fine di liberare il tratto di carreggiata interessato, restituendolo all'ordinaria viabilità, anche per sollecitare, ancora una volta, gli interventi di potatura delle alberature stradali, a partire da quelle che presentano maggiori problematiche, come appunto gli antichi platani di via De Mura, pure in previsione delle piogge e dei venti che si possono abbattere nei prossimi giorni sulla città.