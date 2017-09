Barbara D'Urso si confessa: "Sono gay di testa, e a Berlusconi sono l'unica che ha detto no"

È tornata ieri in tv. I fan di Barbara D'Urso hanno potuto finalmente rivederla alla conduzione di Pomeriggio 5, dopo un'estate di gossip e relax. Il volto noto della tv partenopeo ha rilasciato, poco prima della ripresa dei lavori, una lunga intervista al Foglio dai numerosi risvolti interessanti.

No al botulino ("Ho l'età e mi mantengo bene"), è consapevole di essere amata ma anche criticata: "Perché ho un carattere, ma preferisco essere amata o non amata piuttosto che essere tiepidamente voluta bene". "Sono in video tutti i giorni e il fatto di piacere non è perdonabile – prosegue – ci sono persone che non sopportano che tu abbia successo e che tu sia amata dagli altri”.

La notizia più interessante per gli amanti del gossip, però, è che è ancora single (al contrario di quanto non stiano raccontando i media francesi). "Il vero problema, oggi è che gli uomini sono tutti fluidi, una vera tragedia – spiega – Attraggo gli omosessuali perché in realtà sono gay, mi sono analizzata. Sono la loro icona e ne sono molto felice. Io sono gay di testa, ma sono etero, super etero. Mi piacciono gli uomini e non ho mai avuto un desiderio sessuale verso un’altra donna. Le ammiro molto, non ne sono invidiosa, ma sono attratta solo dagli uomini. Da dieci anni mi batto per i diritti civili, un tema che negli ultimi tempi è diventato di gran moda, ma io da sempre lotto per questo”.

Interessante anche un passaggio su Silvio Berlusconi. “Lo conosco dal 1978, quando iniziai a Canale 5 che all’epoca si chiamava Tele Milano. Ho una grandissima stima di lui come uomo ed è noto – visto che lo ha detto in diretta da me e lo dice ogni volta che mi incontra – che sono l’unica donna ad avergli detto di no. Non è venuto alla mia festa dei sessant’anni, dove era ovviamente invitato, perché qualche giorno prima aveva avuto un incidente. In ogni caso, penso che l’affetto e la stima non si dimostrino andando ad una festa di compleanno”. “Anche con suo figlio Piersilvio – aggiunge – ho un rapporto strepitoso".

Infine, alla domanda "sei felice?", ha risposto così: "Purtroppo no, perché la felicità non esiste, come si fa ad esserlo in un mondo come questo? A volte provo gioia, ma quello che mi interessa è farla provare a chi sta vicino a me. Mi piace poter rendere contenti gli altri, è molto meglio di essere contento tu".