La Mozzarella di Bufala Campana Dop guarda ai mercati di Usa e Cina

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop guarda ai mercati di Usa e Cina con iniziative che tendono ad agevolare l'export in una fase in cui aumenta la richiesta di mozzarella di bufala all'estero, con valori che superano il 30% sul totale della produzione.

Da oggi e fino al 22 marzo, la nuova sede del Consorzio alla Reggia di Caserta ospiterà il corso di formazione dedicato all'adeguamento alle nuove regole per l'export negli Usa.

Le modifiche in atto dal 2011 in materia di Food Safety nell'amministrazione statunitense obbligano infatto le aziende che esportano ad elaborare un Food Safety Plan e a individuare una figura qualificata esclusivamente per questo compito. Per quanto riguarda il mercato cinese il responsabile dell'area Certificazione Giampiero Perna ha preso parte al tavolo tecnico tenutosi all'Ambasciata italiana di Pechino sulla promozione e protezione dei prodotti Dop e Igp.