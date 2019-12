I fumenti: cosa sono e perché possono servire

Con il tempo che abbiamo aviuto a Napoli in questi giorni, tra piogge torrenziali e sbalzi termici, potrebbe essere necessario prepararsi dei bei suffumigi.

Chiamati anche fumenti, i suffumigi sono i vapori derivanti dall'acqua bollente in cui sono stati infusi oli o erbe medicinali: respirandoli, se ne inalano tutti i principi e le proprietà medicinali mentre calore e vapore acqueo contribuiscono a sciogliere muco e catarro, decongestionando e liberando le vie aeree superiori.

Preparare i suffumigi è estremamente semplice: è infatti sufficiente portare a bollore una pentola d'acqua contenente erbe o olii essenziali. Quando l'acqua sarà a bollore, bisognerà inalare profondamente il vapore che emana, facendo attenzione a tenere il volto ad una distanza di circa 30 cm. E' imprtante anche mettere un panno di cotone o un asciugamano su testa e bacinella insieme, per evitare che il calore si disperda.

Per un buon risultato, sarà necessario respirare a fondo per circa 10 minuti, alternando naso e/o bocca, e ripetere più volte al giorno facendo molta attenzione a non versare l'acqua per non rimediare una dolorosa scottatura

I diversi tipi di suffumigi

Ecco gli oli essenziali e le erbe più indicate da sciogliere nell'acqua dei suffumigi:

tea tree oil: 2/3 gocce aggiunte ai fumenti aiutano a contrastare tosse e raucedine;

eucalipto e/o menta: 2/3 gocce di olio essenziale di eucalipto o di menta sono efficaci per lenire il mal di gola e decongestionare l'infiammazione;

fiori di camomilla: hanno proprietà lenitive e sono utilissimi per liberare le vie respiratorie e contrastare il raffreddore. I fiori di camomilla essiccati vanno aggiunti in infusione all'acqua in ebollizione;

alloro e/o rosmarino: 3 gocce di olio essenziale di alloro, in abbinamento o in alternativa all'olio essenziale di rosmarino, alleviano i sintomi più fastidiosi della sinusite e combattono mal di testa, dolore alle tempie e occhi che lacrimano;

bicarbonato: acqua calda e bicarbonato costituiscono un'ottima base per suffumigi. Il bicarbonato è efficace anche se aggiunto ad oli ed erbe: la sua capacità di rendere l'acqua effervescente, infatti, amplifica l'efficacia degli ingredienti.

Controindicazioni

I suffumigi sono un rimedio naturale che non presenta controindicazioni. Bisogna però prestare attenzione agli oli essenziali che si utilizzano nella preparazione, perché alcuni potrebbero provocare reazioni allergiche nei soggetti predisposti o più sensibili. Se si soffre di asma, l'esposizione prolungata al vapore acqueo potrebbe provocare irritazioni alle vie aeree superiori.