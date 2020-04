Ipotesi chiusura spiagge libere, de Magistris: "Non sarebbe giusto"

"Bisogna lavorare molto sul distanziamento sociale. Gli italiani si stanno dimostrando molto accorti. Non condivido l’ipotesi di vietare le spiagge libere. Non mi sembra giusto, non si può fare una questione di censo. Non è che può andare al mare solo chi ne ha la possibilità, mentre gli altri devono stare a casa. Ipotesi strutture in plexiglass sulle spiagge? La trovo una cosa improbabile. Con il caldo si creerebbe un effetto serra pazzesco". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato a Mattino Cinque della stagione estiva e della cosiddetta 'fase 2' in città.

"Noi a Napoli abbiamo avuto un comportamento corretto, perché abbiamo visto la tragedia che si stava verificando in Lombardia. La prevenzione ha funzionato. Credo che la data del 4 maggio sia quella giusta per iniziare a ripartire. Dopo 2 mesi non si può mantenere ancora una restrizione così rigida", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

"Napoli è stata la città che è cresciuta in termini di turismo e cultura negli ultimi anni. Le imprese di questo settore, però, saranno anche le ultime che riapriranno, quindi la preoccupazione è seria per i tanti lavoratori del settore turistico e della ristorazione", ha concluso de Magistris.

