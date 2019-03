Boom di ascolti per Made in Sud: superati i due milioni

Su Raidue successo per la nuova puntata di “Made in Sud”, la terza, in onda sempre su Raidue il lunedì sera. Sono stati 2.030.000 gli spettatori della terza puntata, pari al 9.9% di share.

Soddisfatto anche l'entourage della “Tunnel produzioni”. Premiata la scelta dei due conduttori, Stefano De Martino e Fatima Trotta e dei nuovi innesti Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, su una già rodata base di comici che può vantare Made in Sud.