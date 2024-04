Gli sfollati della voragine: "Abbandonati da tutti, dicono che è colpa nostra. Abbiamo già speso 50mila euro"

Sono trascorsi più di 40 giorni dalla voragine di via Morghen, che solo per caso non ha mietuto vittime. I residenti costretti allo sgombero chiedono a gran voce di poter ritornare nelle proprie case e lamentano ai microfoni di NapoliToday di sentirsi abbandonati dalle istituzioni e di dover far fronte a spese esorbitanti, visto che l'ipotesi di uno straripamento delle fogne sarebbe stata esclusa dall'assessore Cosenza del Comune di Napoli e dall'Abc.

"Siamo stati lasciati soli senza alcun sostegno morale, logistico, economico. Coabitiamo presso amici e parenti o stiamo pagando per soggiorni alberghieri. Sino ad oggi abbiamo già speso 50000 euro (emungimento fanghi) ma si arriverà probabilmente oltre i 150000. Da aggiungere a queste spese i danni agli appartamenti, le perizie", denunciano.

"I disagi ci sono ed è inutile negarlo. Si sta tornando lentamente alla normalità però. Il peggio sembra passato, è quello che ci auguriamo", ci spiega Rino Nasti, consigliere municipale dei Verdi, residente nella zona della voragine.