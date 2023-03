Nelle ultime settimane diversi gestori delle attività del settore ristorazione di via Cilea sono stati multati in seguito ad alcune presunte irregolarità legate alla raccolta differenziata. Sono accusati di aver posto i bidoni sul marciapiede in orari diversi da quelli consentiti. Spesso per questioni di spazio. "Esiste una falla tra i requisiti necessari per l’apertura e le normative ASL. Come sempre, in Italia si fa di tutto per distruggere moralmente ed economicamente, quelle persone che con i propri sacrifici creano posti di lavoro e cercano di far girare un economia altrimenti ferma", ci spiega una delegazione di gestori dei locali.

"C'è accanimento nei nostri confronti. Molteplici sono state, infatti, le visite da parte dei tutori della legge. Non bastavano le problematiche dovute al caro energia e all’aumento delle materie prime, così rischiano di farci chiudere", concludono.