Incendio via Cilea, riaperta la strada

E' stata riaperta in questi minuti via Cilea. Sono, infatti, appena terminate le attività di messa in sicurezza della zona a seguito dell'incendio che questa notte si era sviluppato da un furgone che trasportava bombole di acitilene e che aveva portato alla temporanea chiusura della strada.

Disagi

Mattinata difficile dal punto di vista della viabilità al Vomero. Il tratto basso di via Cilea che va dall'uscita della Tangenziale a Largo Martuscelli è infatti stato chiuso fino alle 14.00 di oggi.

Hanno seguito da ieri alle 23.00 ad oggi le operazioni di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco, la squadra sopralluoghi della Polizia Scientifica e la Protezione Civile.

Restano ancora senza acqua molte famiglie della zona per un intervento di Abc che era in corso fino a ieri sera.