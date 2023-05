Via Luca Giordano: si accascia al suolo e perde i sensi

Un uomo di circa 60 anni si è accasciato al suolo, al Vomero, in via Luca Giordano lato Piazza degli Artisti, verso le 12. Franco, questo il nome, è stato immediatamente soccorso dai passanti e dai commercianti della zona. Sul posto anche gli agenti di una pattuglia della Polizia che hanno contribuito a soccorrere l'uomo in attesa dei sanitari, prontamente allertati.

Fortunatamente Franco, pur spaventato, ha recuperato i sensi ed è riuscito, dopo un po', a mettersi seduto. Nel frattempo è arrivata una delle "ambulanze" a 2 ruote allestite dall'Asl Napoli 1 .