La Signora Bettola apre al Vomero

Signora Bettola, il concept di ristorazione autentica napoletana, apre la sua terza sede a Napoli, la quarta in Campania. Dopo i successi di Napoli – Chiaia e centro storico – e Aversa, martedì 26 marzo Signora Bettola inaugura nel cuore del Vomero un nuovo locale da 100 coperti. Al civico 27 di via Massimo Stanzione, il locale porta la firma dello scenografo Massimo Comune che sin dalle origini segue il brand. Come il locale di Aversa, aperto nel gennaio 2023, Signora Bettola al Vomero trae ispirazione dalle case signorili degli anni Trenta, la Napoli dei De Filippo, più elegante e cosmopolita. Le tipiche riggiole del tempo, i colori caldi e avvolgenti, le vetrate stile Liberty per dividere gli spazi e le boiserie: tutto concorre a ricreare l’atmosfera degli interni dei primi anni del Novecento. Prosegue, con il locale del Vomero, l’evoluzione del brand verso uno stile più elegante, che strizza l’occhio a suggestioni rétro. La rappresentazione della Napoli verace e popolare che ha segnato la nascita e la fortuna del brand, cede il passo ora ad uno stile più sobrio e moderno, meno pittoresco ma pur sempre tipicamente partenopeo. Un cambiamento che vuole sottolineare l’evoluzione di Signora Bettola e la sua crescita. La napoletaneità di tamburelli e panieri, della tombola e dei panni stesi, dell’immancabile Presepe, restano caratterizzanti dei due locali storici di Napoli: in vico Satriano, dove tutto è iniziato nel 2017, e in via Medina. <>, spiegano i soci, i fratelli Carmine e Mena Di Lorenzo, e Diego Borrelli. L’obiettivo è di crescere differenziandosi con un’esperienza unica e distintiva capace di emozionare i locals come i turisti con una proposta di cucina di qualità che snocciola grandi classici della tradizione napoletana, come la Parmigiana di melanzane e il Polpo verace alla Luciana, piatti fortemente identitari come le polpette al ragù, gli ziti alla Genovese, la pasta e patate con la provola e la richiestissima Nerano.