Notte di terrore al Vomero, maxi rissa con coltelli: 30enne ferito alla testa

Maxi rissa al Vomero intorno alle 23.45, in via Raffaele Tarantino, nei pressi del teatro Acacia. Protagonisti alcuni cittadini dello Sri Lanka. I carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia sono intervenuti, rinvenendo e sequestrando un coltello a ventaglio. L’arma era stata abbandonata in strada. Poco dopo i militari hanno trovato a Piazza Medaglie d’Oro a terra e con diverse ferite alla testa un 30enne originario dello Sri Lanka. E' stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato.

"La troppa tolleranza ha generato tutto questo. Ora servono presidio costante e pene certe”

“Fuori al cinema Acacia al Vomero una mega rissa tra un gruppo di etnia indiana che era appena uscito dal cinema. Tempestivo l’intervento dei carabinieri. Troppe serate si trasformano in sangue e violenza. È arrivato il momento di dire basta a tutto ciò. I cittadini non possono più vivere in questo clima di terrore dove le strade sono ormai off-limits per la gente per bene. Esigiamo che il territorio venga presidiato in maniera costante e che si cominci a punire, nel vero senso della parola, chi se ne va in giro armato. L’anarchia ha portato a una situazione diventata ingestibile", il commento del neodeputato Borrelli con il consigliere del Sole che Ride della V Municipalità Rino Nasti.