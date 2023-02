Vomero, riapre l’area giochi del Parco Mascagni

Sarà riaperta giovedì 9 febbraio, alle ore 15.30, l’area giochi del Parco Mascagni, al Vomero. In attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione a opera del Comune di Napoli, si è provveduto a mettere in sicurezza l’intero parco, contestualmente erano stati portati via i giochi presenti perché non più sicuri per i bambini. Grazie al lavoro della presidente della Municipalità 5, Clementina Cozzolino, e della vicepresidente della Municipalità 5 e assessore con delega ai Parchi e Giardini e alle Politiche sociali, Fabiana Felicità, sarà finalmente restituita l’area giochi ai più piccoli.

Fondamentale la generosità di due imprenditori - il dottor Salvio Bruognolo con la ditta Bruognolo e l'ingegner Enrico Franco con la SIIP srl - che con il loro contributo hanno dato nuovi giochi, tra cui un’altalena per disabili e alla messa in sicurezza del campo di basket. Un’operazione che restituisce finalmente una zona ludica ai bambini del quartiere. “Un importante risultato - spiega la vicepresidente Fabiana Felicità - raggiunto con l’azione diretta di due imprenditori che ci hanno sostenuto in quest’opera per iniziare a ridare alla comunità un’area gioco ormai in disuso da troppo tempo, in attesa che partano i lavori di riqualificazione. L’installazione di un’altalena per disabili è un passo in avanti verso politiche più inclusive per bambini diversamente abili”.

All’apertura dell’area giochi per il Comune di Napoli parteciperanno l’assessore al Verde, Vincenzo Santagada e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese e la dottoressa Bastia dell’ufficio Verde della città “Ringraziamo i due imprenditori che ci hanno aiutato in questo importante lavoro - conclude la vicepresidente Felicità ,sempre più convinta che la collaborazione tra pubblico e privato sia importante per il bene dei territori”.