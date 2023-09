Sfondano la porta di ingresso di Mario Tortora e sradicano la cassa automatica in pochi minuti|VIDEO

La scorsa notte quattro malviventi si sono introdotti nella paninoteca Mario Tortora di viale Michelangelo. Coperti da passamontagna e armati di sbarre di ferro hanno atteso la chiusura per sfondare la porta di ingresso del locale vomerese e per sradicare in pochi minuti la cassa automatica, razziando tutto ciò che potevano. Incuranti della possibile presenza degli inquilini del condominio e dei passanti, essendo il locale fronte strada, sono poi fuggiti.

"Si tratta di un gravissimo episodio di violenza e furto con scasso che mostra ancora una volta la poca sicurezza della zona", spiega a NapoliToday il presidente di Noiconsumatori l'avvocato Angelo Pisani. "E' un grave campanello d'allarme per la città. Urge un nuovo piano sicurezza e il pugno duro conto la criminalità che spesso trasforma tali episodi in tragedie. Chiedo a prefetto e sindaco una riunione del tavolo sulla sicurezza urbana per la tutela dei cittadini", conclude Pisani.