Tenta di rapinare una pasticceria in via Scarlatti. Fallisce e ruba l'incasso di un'altra

Ha 36 anni l’uomo arrestato dai carabinieri della compagnia Vomero per tentata rapina e furto aggravato. Già sorvegliato speciale, il 36enne ha tentato di rapinare una pasticceria in via Scarlatti. E’ dovuto scappare a mani vuote perché la dipendente minacciata non è riuscita o non ha voluto accedere al contenuto della cassa.

Si è spostato in via Bernini. Approfittando della distrazione del personale di un'altra pasticceria, ha agguantato il registratore di cassa e si è dileguato. 260 euro circa il bottino complessivo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, sono riusciti facilmente a identificarlo. In casa gli hanno trovato arnesi per lo scasso e poco dopo hanno rinvenuto la cassa ancora intatta ma senza denaro, nei pressi di una chiesa.

E’ finito in manette, poi in carcere e dovrà rispondere anche della violazione della misura della sorveglianza speciale.

Altre operazioni dei carabinieri

Non solo questo durante i controlli notturni dei militari nel quartiere Vomero. 4 giovanissimi sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti. Numerose le contravvenzioni al cds, quasi tutte per guida senza casco o senza assicurazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.