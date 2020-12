Vomero, raccolta fondi per donare saturimetri agli anziani e alle famiglie colpite dal Covid

Una raccolta fondi, attraverso la nota piattaforma Gofundme, per donare saturimetri a persone anziane e alle famiglie colpite dal Covid-19. Questa l'iniziativa promossa dal gruppo Facebook "Sei del Vomero se..." per il Natale.

"Buongiorno Gruppo, come tutti sappiamo, questo sarà un Natale molto particolare e tra pochi giorni torneremo nuovamente in zona rossa, con le conseguenti limitazioni alla mobilità, lasciando un po' più soli, in alcuni casi, i nostri cari. Nel nostro piccolo vogliamo cercare di rendere un po' più sicure queste feste, dando la possibilità alle persone anziane, sole o con poche risorse economiche, di poter avere in casa uno strumento importantissimo in questo momento, che permette di conoscere lo stato di salute dell'apparato respiratorio. Il saturimetro permette, infatti, di misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso. Abbiamo quindi deciso di creare una raccolta fondi con GoFundMe, la più importante piattaforma di crowdfunding a livello mondiale, per l'acquisto di saturimetri da donare alle persone anziane e alle famiglie colpite da Covid-19. Il controllo della saturazione assume particolare importanza nell’attuale fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Il virus SARS-CoV-2, infatti, può provocare polmonite e insufficienza respiratoria. Il saturimetro quindi svolge un compito importantissimo nell'individuazione rapida di problemi respiratori. Con l'aiuto di Padre Massimo, Parroco della Chiesa di S.Gennaro al Vomero e di Antonio Messina coordinatore responsabile della stessa, individueremo i destinatari di questo piccolo importantissimo dono e insieme al vostro aiuto potremo rendere queste feste davvero un po più serene. Anche un euro a testa, tutti insieme, può aiutare a salvare vite. Poiché in molti casi le persone più bisognose sono anche quelle che vogliono restare più nascoste, chiediamo di segnalarci le famiglie alle quali vorreste facessimo questo dono o se voi stessi ne avete necessità, scrivendo a: seidelvomero@gmail.com. Se volete, potete condividere la raccolta fondi sulle vostre bacheche: https://gofund.me/a41ffdfa . Un semplice atto di generosità crea un'onda senza fine", scrive Giampaolo Mancinelli, fondatore ed amministratore del gruppo Facebook "Sei del Vomero se...".