"Riapertura, ristori e anno bianco. Siamo disperati": la protesta degli ambulanti

"Riapertura, ristori e anno bianco" è quello che chiedono gli operatori ambulanti, stremati dalle restrizioni Covid. Da questa mattina nei mercati del Vomero, di Fuorigrotta a Napoli e a Casavatore, Pomigliano d'Arco, Giugliano in Campania e Caivano, hanno deciso di occupare in forma di protesta i posteggi (si possono aprire le brande e le tende ma non esporre o vendere merci).

"Così non possiamo andare avanti. Bisogna fare presto o non riusciremo a tirare avanti. La nostra situazione è drammatica", spiegano a NapoliToday gli operatori del mercato De Bustis.