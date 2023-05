Parcheggio piazza degli Artisti, rischio mercatini nel parco dei bambini: "Gù le mani da parco Mascagna"

Parte la campagna di mobilitazione sul territorio Arenella e Vomero a difesa del Parco Mascagna. Il polmone verde, frutto di una storica battaglia dei cittadini nel 1990, è al centro delle preoccupazioni del quartiere per l’eventuale rischio di allocazione di un noto mercato in caso di realizzazione di un mega-parcheggio in piazza degli Artisti.

"Con questa petizione, intendiamo porre l’attenzione sulla necessità che le istituzioni comprendano che il parco va difeso, ristrutturato, e non deve diventare luogo per utilizzi non propri. - dichiara il capogruppo di Europa verde Rino Nasti- Nel quartiere non ci sono altri spazi verdi, ed ogni metro quadro del parco di via Ruoppolo è prezioso per la collettività. Con la richiesta dell’inserimento di un vincolo storico e paesaggistico, finalmente si metterebbe in protezione il parto, salvaguardandolo da qualsiasi intento speculativo. Riteniamo altresì indifferibili i lavori per la ristrutturazione del parco, attualmente compromesso in ampie parti”.

Sul caso Nasti ha aperto una petizione da firmare al fien di porre il vincolo ambientale al parco.