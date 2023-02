Addio a Paolo Casolaro jr, Sorbillo: "Hai combattuto come un vero guerriero"

"Con immensa tristezza la famiglia Casolaro annuncia la scomparsa di Paolo Casolaro Junior avvenuta oggi dopo una lunga malattia. un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite. Ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che lo hanno conosciuto ed è stato una fonte di ispirazione ed ammirazione per tutti. Lasciamo andare Paolo con il ricordo del suo spirito vivace e brillante, della sua gentilezza e della sua dedizione alla vita. Riposi in pace".

E' il post con il quale Casolaro Hotellerie SpA (negozio di forniture per strutture ricettive) ricorda il loro congiunto. Funerali alle ore 16.00 il 27 febbraio nella chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini.

"Vero guerriero"

Cordoglio da parte di Sal De Riso "Una notizia che mi ha spezzato il cuore. Una persona cara. Ti ricorderemo per la tua grande gentilezza e disponibilità. Condoglianze e un abbraccio a tutta la famiglia Casolaro" e Gino Sorbillo, "Ciao Carissimo e grandissimo amico mio Paolo Casolaro, hai combattuto come un vero guerriero fino alla fine, sei sempre sempre stato un grande riferimento per la grande ristorazione professionale a 360º, riposa in pace".