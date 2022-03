Lutto al Vomero, addio alla storica titolare del negozio di via Luca Giordano

Si è spenta ieri Assunta De Crescenzo, titolare dello storico negozio di borse Darsan di via Luca Giordano e via Tino Da Camaino.

Susy, come tutti la chiamavano, ha lasciato un vuoto in tutto il Vomero. Il ricordo di Alessandra de Luise: "Era una dolce signora che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, ai suoi due figli Alessandro e Dario che oggi portano avanti con dignità e onestà l’attività del commercio di pelletteria. Tutte le signore del Vomero se la ricorderanno per la sua dolcezza e cortesia. Purtroppo, da qualche anno, al posto di Darsan di via Luca Giordano c’è un altro negoziio, perchè il fitto era diventato troppo alto. Le mie condoglianze al Professore Angelo Caizzi, marito della cara Susy, ai due figli e alle nuore. Non sarà facile senza lei, era l’anima della Vs casa , dava amore e equilibrio tra le mura domestiche esattamente come al negozio. Che la terra ti sia lieve cara Susy".