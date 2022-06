File a via Scarlatti, apre il nuovo Lego store: uno dei più innovativi al mondo

Il Gruppo LEGO e Percassi per il 90esimo compleanno dei mattoncini colorati più famosi di sempre ha aperto oggi il nuovo LEGO® Certified Store di Napoli. Situato nella zona del Vomero, uno dei quartieri più eleganti del capoluogo campano, in via Scarlatti 110, il punto vendita si prepara a far divertire tutti i suoi fan e le fan con attività innovative e un concept che unisce il mondo fisico a quello digitale. Per rendere l’apertura ancora più speciale, dopo Milano, arriva a Napoli la Minifigure Factory, ideata per celebrare e stimolare la creatività con la personalizzazione dell’iconica Minifigure LEGO: un’esperienza unica per creare la propria versione in formato LEGO.

Nuovo concept retail

"Per il compleanno di LEGO, siamo felici di aprire un nuovo LEGO Store nella città di Napoli che ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie di tanti bambini e bambine e a tutti i fan e le fan LEGO della Campania. Dopo Firenze, portiamo anche a Napoli il nuovo concept retail, arricchito sia da elementi digitali sia da una delle esperienze più divertenti del mondo LEGO: la LEGO Minifigure Factory. Con le esclusive decorazioni, tutti i fan avranno la possibilità di portarsi a casa il ricordo perfetto del loro viaggio a Napoli o di creare un regalo unico per i propri cari per un’occasione speciale, un anniversario o un compleanno. Sapevate che, se le Minifigure fossero esseri viventi, sarebbero la più grande popolazione mondiale*? La prima è stata creata nel 1978 e da allora ne sono state realizzate circa 4 miliardi. Non vediamo l'ora di realizzare tante Minifigure con tutti i nostri fan appassionati della Campania” commenta Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe. L’intero negozio è stato arricchito con elementi innovativi come, un tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, capace di “portare in vita” le storie che si celano dietro i set disponibili in negozio. Grazie a questo speciale demo table sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e "incontrare" virtualmente i designer LEGO. Per rendere l’esperienza in store ancora più completa, sarà presente anche il Pick a Brick Wall, ottimo per selezionare gli elementi di cui si necessita per ultimare i propri capolavori; il Launchpad posizionato all’ingresso per scoprire tutte le ultime novità sui prodotti; il LEGO Play Tables per scatenare la propria fantasia e mettersi subito all’opera; e infine, l’immancabile torre Build a Mini. E quale posto migliore per dare il via ai festeggiamenti se non Napoli, città di colori, musica e festa! Proprio in occasione dell’importante anniversario, il Gruppo LEGO inaugura le 8 settimane di gioco, un’iniziativa che prenderà vita in tutti i LEGO Certified Store italiani. Tra queste, la divertentissima e colorata Wheel Station, una sorta di “gira la ruota” per creare e ricreare con la propria creatività: i visitatori infatti sono invitati a girare la ruota, creare la propria versione dell’oggetto indicato, per poi rigirare ancora e dare vita a qualcosa di nuovo. Inoltre, solo per i primi due giorni di apertura e con una spesa di 125.00 €, sarà possibile portare a casa l’esclusivo GWP LEGO® Store; invece, con l’acquisto di 90.00 € di prodotti, fino al 14 giugno, sarà possibile aggiudicarsi il bellissimo LEGO Laptop Case.