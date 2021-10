Vomero, fiamme in un'abitazione: evacuate 50 persone

Incendio in un appartamento situato al secondo piano di un edificio di via Merliani al Vomero. Fumo nero e aria irrespirabile per i residenti, che hanno avvertito un forte boato prima delle fiamme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco (con due squadre, 3 e 18b) con gli idranti. Hanno impiegato circa un'ora per domare il rogo. Nell'appartamento di due vani più un bagno, ormai distrutto, c'era una persona che ha la nuda proprietà, che è riuscita a mettersi in salvo. Per ragioni di sicurezza è stato necessario evacuare circa 50 persone, tra cui anche alcuni disabili.

Controlli in corso dei vigili del fuoco sulla staticità del piano superiore (il terzo) dell'edificio colpito dalle fiamme.