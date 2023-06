Incendio in via Luca Giordano: colonna di fumo nero da un palazzo

Fortunatamente non ci sono stati feriti. E questo grazie al sangue freddo delle persone presenti nello stabile al civico 71 di via Luca Giordano, che hanno capito che la situazione sarebbe potuta diventare pericolosa e sono subito usciti fuori, allertando i Vigili del fuoco con i cellulari. "Quando ho visto le fiamme che salivano verso la mia finestra e bruciavano la persiana ho cercato di fare qualcosa - racconta il signor Salvatore, 76 anni portati benissimo e grande sangue freddo, intelligenza pratica e determinazione, che con la moglie vive nell'appartamento al primo piano posto proprio sopra il B&B - poi ho visto che con le fiamme saliva anche denso fumo nero che stava riempiendo la casa rendendo l'aria irrespirabile. Allora ho capito che dovevamo subito uscire. Ho preso mia moglie per mano e siamo corsi fuori".

In sala operativa l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 20.00. Sul posto sono arrivati in tempo record due mezzi della squadra 3B che hanno subito domato le fiamme che - stando ai primi accertamenti - si sarebbero propagate dal B&B che si trova al piano ammezzato dello stabile. Sul posto anche una pattuglia della Polizia (decisamente da encomio gli agenti, per la capacità di tenere tutto sotto controllo tra abitanti dell'edificio, curiosi e passanti) e un'ambulanza nel cui interno sono stati visitati il signor Salvatore e la moglie.

In base alle informazioni raccolte in via Luca Giordano, quando l'incendio è divampato, nel B&B non c'era nessuno degli occupanti che i responsabili della struttura stavano provando a rintracciare per informarli dell'accaduto.

Lo stabile, sempre in base ai primi accertamenti, non avrebbe riportato danni strutturali. Da chiarire, ovviamente, anche in termini di responsabilità, le cause dell'incendio.