Incendio al Vomero in una abitazione: c'è una vittima

Le fiamme sono divampate nell'appartamento di un'anziana in via Mancini. La donna è deceduta per le gravi ustioni riportate

Paura al Vomero, a pochi passi da San Martino, in via Mancini 44 per un vasto incendio verificatosi in un appartamento posto al piano ammezzato della bella e storica villa Leocadia. Una donna di circa 90 anni, C.I. ha perso la vita nell'incendio.

Sul posto anche un'ambulanza del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Accertamenti in corso sulle cause del tragico avvenimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video e foto di Alessandra De Cristofaro