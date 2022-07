Recensioni fake rimosse, la gioia di Opera Restaurant: "Giustizia è fatta"

Dopo l’intervento degli avvocati Angelo e Sergio Pisani e gli articoli e video di NapoliToday, Opera Restaurant di via Simone Martini ha ottenuto giustizia. Sono state rimosse le recensioni fake che avevano fatto crollare il rating del locale.

"Google è corsa subito ai ripari e finalmente risplendono le stelle del ristorante Opera. Ora si dovranno solo definire le cifre per i danni subiti dalla vittima a causa di criminali senza scrupoli e per le falle di un sistema che tutela poco gli attacchi illegali", spiega a NapoliToday Angelo Pisani, che esprime soddisfazione per la soluzione della vicenda e lancia un appello ai governi e ai colossi del web per garantire tutela e controlllo agli utenti sugli attacchi informatici.

"Giustizia è fatta. Grazie a NapoliToday per il supporto. Siamo felici di essere tornati al rating che ci siamo conquistati con fatica in questi anni di duro lavoro", ci confida Guido Guida.