V Municipalità, il Consiglio approva un ordine del giorno a sostegno del Ddl Zan

Il Consiglio della V Municipalità di Napoli, Arenella Vomero, ha approvato un ordine del giorno a sostegno del Ddl Zan.

"La Municipalità 5 è la prima in città - dichiarano il Presidente Paolo De Luca e l'Assessora alle pari opportunità Maria Lippiello - a deliberare in modo chiaro a favore di una legge indispensabile per avere finalmente una ferma presa di posizione contro omofobia e lesbofobia e per colmare un vuoto inaccettabile, che fa purtroppo del nostro Paese l'unico tra i fondatori della Comunità Europea a non essersi dotato ad oggi di una legge contro i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere".

"Nessuno dovrebbe essere vittima di violenza per motivazioni attinenti al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nessuno dovrebbe potersi permettere giudizio alcuno sulla vita degli altri e sulla felicità altrui", concludono De Luca e Lippiello.