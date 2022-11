Crolla neon in classe, colpito un bambino di 7 anni

Una lampada neon si è staccata dal soffitto dell’aula dell'istituto “Maurizio De Vito Piscitelli” del 55° Circolo Didattico Statale al Vomero, colpendo un bambino. Quest'ultimo è stato trasportato all’Ospedale Pediatrico Santobono. Per fortuna non ha riportato ferite o traumi ed è tornato in classe già oggi.

A denunciare l'accaduto la preside della scuola, Gabriella Talamo in una lettera di denuncia indirizzata alla V Municipalità e al sindaco Gaetano Manfredi, come riporta Fanpage. “Il distacco è stato repentino ed improvviso e pertanto l’insegnante non è riuscita a proteggere l’alunno dall’impatto. Cosicché si chiede, oltre alla sostituzione dell’ottica crollata, una verifica della tenuta degli ancoraggi di tutte armature illuminanti e delle relative ottiche, seguita dal rilascio di opportuna certificazione sull’efficienza della tenuta dei fissaggi, al fine di scongiurare analoghi eventi".