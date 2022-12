Controlli al Vomero, ispezionati 23 esercizi commerciali: sequestrati 65 kg di alimenti. Sanzioni per 24.000 euro

Un altro importante intervento di prevenzione per la sicurezza alimentare realizzato dal personale dell’ASL Napoli 1 Centro. Nella serata di ieri (venerdì 2 dicembre) le donne e gli uomini del Dipartimento di Prevenzione sono entrati in azione per un ulteriore intervento di vigilanza sugli esercizi di ristorazione del Vomero. All’operazione hanno partecipato 32 unità, di cui 2 medici veterinari, 12 medici e 18 tecnici della prevenzione. L’intervento ha consentito di ispezionare 23 esercizi: 7 pizzerie, 11 ristoranti, 3 pub, 1 braceria e 1 cioccolateria.

“Ancora una volta il nostro Dipartimento di Prevenzione ha fatto sentire con competenza la propria presenza sul territorio, consentendo di togliere dal commercio alimenti pericolosi per la salute dei consumatori”, il commento del Direttore Generale Ciro Verdoliva. Ben 120 le prescrizioni, 5 diffide, 13 sanzioni (per un ammontare complessivo di 24.000 euro), 4 sequestri di alimenti per 65 kg (di cui, 15 kg di carne, 5 Kg di pane, 25 kg di salumi e 20 kg di pesce). Le operazioni di controllo andranno avanti senza sosta con l’obiettivo di tutelare la salute e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti, in sinergia con gli altri organi competenti, così da rendere sempre più efficaci e approfondite le verifiche.