Addio ad un altro pezzo di storia del Vomero: chiude la panetteria Finelli

/ Via Michele Kerbaker

Chiude un altro storico esercizio commerciale del Vomero. Da quel giorno saracinesche abbassate per sempre nella storica e amatissima panetteria Finelli di via Kerbaker. I residenti dunque non potranno più gustare il pane cafone e tutti i prodotti dal sapore unico che venivano venduti nel panificio.

Tanti i messaggi di dispiacere da parte dei clienti storici. Tuttavia alla base della decisione dei titolari della panetteria non ci sarebbero problemi economici legati alla crisi Covid, ma solamente sopraggiunti limiti di età che rendono difficoltoso proseguire un lavoro faticoso caratterizzato da un grande sforzo fisico e da orari pesanti.