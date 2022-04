Cadaveri trovati a Castel Sant'Elmo? La direttrice: "Sono solo manichini"

"Sono stati trovati dei cadaveri a Castel Sant'Elmo negli ambulacri". La notizia era iniziata a trapelare dalle prime ore del mattino, ma dopo opportune verifiche è Marta Ragozzino, direttrice dei Musei della Campania, a spiegare ai microfoni di NapoliToday che si trattava in realtà di alcuni manichini scambiati erroneamente per resti umani.

"Credo che siano stati intravisti manichini di un allestimento smontato negli enormi spazi degli ambulacri per i quali stiamo attendendo l'ok per riaprie al pubblico l'auditorium e altre zone del castello. Morti non ce ne sono stati di recente, nessun caso di cronaca. E' un grande equivoco e non so se riderci sopra o meno", è il commento della direttrice.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia.