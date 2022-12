Traffico in tilt nella zona già messa a dura prova dall'intenso shopping natalizio di queste ore.

Una Focus ha preso fuoco tra via Luca Giordano e via Massimo Stanzione nel cuore del Vomero intorno alle ore 13.00.

/ Via Luca Giordano

Auto va a fuoco in via Luca Giordano: traffico in tilt