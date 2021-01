Arrestato al Vomero ladro seriale di pneumatici

Dopo un lungo inseguimento terminato in piazza degli Artisti, l'uomo è stato bloccato e trovato in possesso di arnesi idenei allo scasso e allo smontaggio e forzatura di parti di autovetture

Dopo numerose segnalazioni di furti di pneumatici avvenuti nei quartieri Chiaia, Vomero ed Arenella, i Falchi della Squadra Mobile hanno fermato, ieri sera, in via Cifariello un 28enne napoletano mentre stava smontando i bulloni e le ruote di un’auto in sosta.

All'arrivo dei poliziotti l’uomo è risalito sulla sua Smart e si è dato alla fuga, ma, dopo un lungo inseguimento terminato in piazza degli Artisti, è stato bloccato e trovato in possesso di arnesi utilizzati per lo scasso e idonei allo smontaggio e forzatura di parti di autovetture. Inoltre, in via Cifariello, sono stati rinvenuti un crick, un girabacchino e un ruotino che erano stati asportati da un’altra auto parcheggiata ritrovata con il finestrino rotto. Il 28enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.