In giro per il Vomero con le pistole nella cintura: fermati tre ragazzini

Al Vomero, durante il consueto servizio di controllo del territorio, la sera del 25 dicembre, gli agenti del locale Commissariato hanno notato un gruppetto di ragazzini stazionare in via Mosca che, alla vista della pattuglia, sono apparsi allarmati ed hanno iniziato ad allontanarsi con grande circospezione.

La mossa non è sfuggita agli agenti che li hanno immediatamente raggiunti.

Tre dei ragazzini, rispettivamente di 13, 14 e 16 anni, sono stati trovati in possesso di pistole a salve, tutte prive di tappo rosso e munite di relativo munizionamento. Uno dei ragazzini aveva anche un coltello a scatto con lama di 9 cm. I tre minori sono stati denunciati per porto abusivo di armi ed il 14enne anche per porto di oggetti atti ad offendere. Al termine delle incombenze di rito, i minori sono stati affidati ai genitori.