A San Martino ecco le maxi-aragoste

"The lobster empire"

Quattro sculture iper-pop sono state installate nel piazzale di San Martino, quattro aragoste giganti che sembrano provenire dall’universo dei fumetti per dialogare con l’austera classicità della Certosa. È la mostra «The lobster empire» di Philip Colbert, artista britannico di fama internazionale, che questa mattina ha inaugurato l’esposizione. Nelle opere di Colbert rivivono alcuni simboli dell’arte moderna e contemporanea, come l’orinatoio di Marcel Duchamp o la banana raffigurata da Andy Warhol e messa in mostra da Maurizio Cattelan.

L’installazione «The lobster empire» ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli.