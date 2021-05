Scatta l’allarme antitaccheggio nel negozio, donna tenta la fuga confondendosi tra la folla

E' accaduto ieri in via scarlatti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Scarlatti, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza di un negozio di abbigliamento il quale ha raccontato che, poco prima, era scattato l’allarme antitaccheggio dei varchi di uscita del negozio al passaggio di una donna che si era allontanata in strada.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno notato la donna che, alla loro vista, ha tentato di confondersi tra la gente e l’hanno bloccata trovandola in possesso di diversi capi d’abbigliamento e alcuni accessori. La 40enne del Kazakistan è stata arrestata per furto aggravato.