Luminarie Vomero, si va verso una soluzione

Dopo le roventi polemiche degli ultimi giorni, si va verso una soluzione positiva della vicenda delle luminarie natalizie al Vomero. Le luci, installate nei mesi scorsi dalla Camera di Commercio di Napoli a proprie spese, erano state smontate nelle principali strade dello shopping collinare via Luca Giordano e via Scarlatti nello scorso weekend, al fine di effettuare la potatura degli alberi, iniziata nelle prime ore della mattinata di lunedì.

Nel caso in cui, però, la potatura dovesse concludersi in tempi rapidi, le luminarie potrebbero tornare al proprio posto. Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nelle scorse ore, ha espresso fiducia: "La questione la sta seguendo l'assessore Santagada, che ha ereditato un provvedimento fatto precedentemente. C'è stato un problema di coordinamento dei tempi. Io sono sempre positivo e spero che alla fine si trovi una soluzione che vada bene".

Sull'argomento era intervenuto in precedenza anche il consigliere regionale Diego Venanzoni, che ha auspicato una soluzione che non finisse per penalizzare i commercianti del quartiere collinare: "Siamo convinti che in queste ore chi ne ha le responsabilità non lascerà il quartiere collinare al buio e riveda le proprie scelte, così da non trasformare questa rocambolesca vicenda in una vera e propria beffa ai danni del quartiere".