Al Vomero è già Natale: installate le luminarie in via Luca Giordano

Anche al Vomero, come accaduto in altre parti della città, sono state già installate le prime luminarie natalizie, che si possono già ammirare in via Luca Giordano.

E' già iniziato da qualche giorno, infatti, il progetto della Camera di Commercio di Napoli per illuminare oltre 130 km di strade e piazze cittadine, con le accensioni da far partire già per la prima settimana di novembre.

"Siamo già all'opera in numerosi quartieri perché per montare le strutture che consentiranno di illuminare, fin dai primi giorni di novembre, oltre 130 chilometri di piazze e strade. Occorrono i necessari tempi tecnici. Dalla periferia al centro, daremo a Napoli la possibilità di farsi trovare illuminata a festa ai turisti che ci auguriamo vorranno trascorrere nella nostra città il Natale e la fine dell'anno", aveva annunciato nei giorni scorsi il Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola in occasione dell'accensione delle luci in via Duomo per la festa di San Gennaro.