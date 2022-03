Lavori tra via Pigna e via Camaldolilli, divieto di transito veicolare in alcuni tratti per un mese

Entra in vigore oggi 31 marzo un dispositivo di traffico temporaneo per l’esecuzione di lavori di ripavimentazione stradale nell’area di intersezione tra via Pigna e via Camaldolilli e che durerà fino al prossimo 2 maggio.

Nell’ambito dei lavori fognari relativi al collettore Arena S. Antonio, il Servizio ciclo integrato delle acque, avendo terminato le opere di scavo, dovrà ora ripristinare la pavimentazione stradale in basolato nell’intera area di intersezione tra via Pigna e via Camaldollilli, con conseguente inibizione del transito veicolare in alcuni tratti delle due strade collinari.

Nel dettaglio è previsto il divieto di transito veicolare (ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza) nelle seguenti strade e tratte:

- via Pigna nel tratto compreso tra via Simone Martini e via Camaldolilli;

- via Pigna nel tratto compreso tra via Camaldolilli e via Mario Ruta;

- via Camaldolilli nel tratto compreso tra Traversa Acquedotto Campano e via Pigna.